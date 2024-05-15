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Нагельсманн нашёл замену Лено в заявке на Евро-2024

15 Мая 2024 • 13:53 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия М
18.05 16:30

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился с футболистом, который заменит травмированного вратаря Бернда Лено в заявке на Евро-2024. По информации от журналиста Максимилиана Коха, место в составе займёт Александр Нюбель, который принадлежит мюнхенской «Баварии».

Напомним, немец провёл очень качественный сезон в «Штутгарте» на правах аренды, благодаря чему заслужил новый контракт с «Баварией». Правда, следующие два сезона вратарь всё равно проведёт в «Штутгарте», который продлил аренду.

Нюбель будет третьим выбором Нагельсманна на роль вратаря. Первым номером будет Мануэль Нойер из «Баварии», а его сменщиком станет Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

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