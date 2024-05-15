«Аль-Наср» готов потратить большие деньги ради трансфера Фернандеша

«Аль-Наср» готов всерьёз раскошелиться ради того, чтобы летом провернуть трансфер капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. По информации от журналиста Роба Доусона, команда из Саудовской Аравии понимает, что сделка выглядит маловероятной. Тем не менее, руководство намерено сделать всё возможное для того, чтобы оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что 29-летний португалец хочет покинуть свою команду ради перехода в более конкурентоспособный клуб. Пока неизвестно, как Бруну относится к потенциальному переезду в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне Фернандеш отметился 10 голами и 7 ассистами в Английской премьер-лиге.