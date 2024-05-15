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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд

15 Мая 2024 • 13:43 Комментировать
Тоттенхэм
0:2
Манчестер Сити

Во вторник вечером «Манчестер Сити» приблизился к чемпионскому титулу, обыграв на выезде «Тоттенхэм» со счётом 2:0. Героем встречи стал нападающий Эрлинг Холанн, который оформил дубль.

Как сообщает Squawka, «Манчестер Сити» впервые в истории выдал серию из четырёх гостевых «сухих» побед подряд. Эта серия выглядит так:

«Брайтон» - «Манчестер Сити» 0:4;

«Ноттингем Форест» - «Манчестер Сити» 0:2;

«Фулхэм» - «Манчестер Сити» 0:4;

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 0:2.

В последнем туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». В случае победы команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом Англии, а в случае осечки «горожан» может обойти «Арсенал».

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