«Челси» получит от «Реала» ещё 6 миллионов евро за трансфер Азара

Лондонский «Челси» продолжает получать деньги от мадридского «Реала» за трансфер вингера Эдена Азара, который состоялся ещё летом 2019 года. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, работающий на The Telegraph, после очередного выхода в финал Лиги чемпионов «Реал» заплатит «Челси» ещё 6 миллионов евро в виде бонусов.

Сам Азар завершил карьеру осенью, но это не влияет на то, что «Реал» должен платить «Челси» положенные бонусы. Стороны не согласовывали тот фактор, что при выходе в финал Лиги чемпионов Азар обязательно должен был находиться в составе «Реала».

Источник сообщает, что «сливочные» изначально заплатили за трансфер 100 миллионов евро, но также включил в сделку различные бонусы до 49 миллионов.