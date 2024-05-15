«Манчестер Юнайтед» выбрал трансферную цель с ценником в 65 млн евро

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилиться в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, целью «красных дьяволов» стал нападающий Олли Уоткинс из «Астон Виллы».

В Уоткинсе «Манчестер Юнайтед» видит игрока, который мог бы хорошо дополнять Расмуса Хёйлунна в линии атаки. Впрочем, провернуть эту сделку «красным дьяволам» будет сложно.

Олли Уоткинс оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро. Нападающий «Астон Виллы» делит четвёртое место в рейтинге бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги с 19 результативными ударами.