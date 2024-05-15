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«Манчестер Юнайтед» выбрал трансферную цель с ценником в 65 млн евро

15 Мая 2024 • 13:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.70 X 4.10 2 2.35
Через 8 ч. 16 мин.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилиться в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, целью «красных дьяволов» стал нападающий Олли Уоткинс из «Астон Виллы».

В Уоткинсе «Манчестер Юнайтед» видит игрока, который мог бы хорошо дополнять Расмуса Хёйлунна в линии атаки. Впрочем, провернуть эту сделку «красным дьяволам» будет сложно.

Олли Уоткинс оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро. Нападающий «Астон Виллы» делит четвёртое место в рейтинге бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги с 19 результативными ударами.

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