Тен Хаг признался, что ему говорят фанаты на улицах Манчестера

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Тем не менее, главный тренер команды Эрик тен Хаг слышит от болельщиков слова поддержки на улицах.

«Когда я нахожусь на лице, многие люди подходят ко мне. Они поддерживают меня, как и поддерживают команду. Фанаты понимают, что клуб находится в переходном периоде. Они также понимают, с какими серьёзными кадровыми проблемами мы сталкивались, особенно на ключевых позициях», - сказал тен Хаг журналистам.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Не пропустите текстовую трансляцию.