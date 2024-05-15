«Астон Вилла» прогрессирует в переговорах по трансферу полузащитника «ПСЖ»

«Астон Вилла» летом может пополнить свои ряды полузащитником «ПСЖ». По информации от L’Equipe, бирмингемский клуб прогрессирует в переговорах по трансферу Карлоса Солера, который выступает за парижскую команду с лета 2022 года.

Источник отмечает, что «Астон Вилла» работала над этой сделкой на протяжение нескольких месяцев. Сам Солер открыт к тому, чтобы перебраться в Английскую премьер-лигу и поработать под руководством Унаи Эмери. Игрок хочет получать стабильную игровую практику.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 27-летний Солер провёл 22 матча, где отметился одним голом и двумя результативными передачами.