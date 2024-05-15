«Арсенал» - лучший: Итоговая таблица турнира «большой шестёрки» внутри АПЛ

Во вторник «Тоттенхэм» проиграл на своём поле «Манчестер Сити» со счётом 0:2. Это был последний матч сезона АПЛ между представителями так называемой «большой шестёрки». Итоговая таблица матчей между топ-командами Премьер-лиги выглядит так:

1 место – «Арсенал» – 22 очка (6 побед, 4 ничьи);

2 место – «Манчестер Сити» – 15 очков (3 победы, 6 ничьих, 1 поражение);

3 место – «Челси» – 13 очков (3 победы, 4 ничьи, 3 поражения);

4 место – «Ливерпуль» – 12 очков (2 победы, 6 ничьих, 2 поражения);

5 место – «Тоттенхэм» – 9 очков (2 победы, 3 ничьи, 5 поражений);

6 место – «Манчестер Юнайтед» – 6 очков (1 победа, 3 ничьи, 6 поражений).

Матчи последнего тура АПЛ пройдут 19 мая.