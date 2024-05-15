«Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер Антони и Эриксена

«Манчестер Юнайтед» решил расстаться с двумя футболистами первой команды. По информации от журналиста Роба Доусона, манкунианцы выставили на трансфер нападающего Антони и полузащитника Кристиана Эриксена.

Напомним, клуб подписал контракт с этими футболистами летом 2022 года. Эриксен перебрался на «Олд Траффорд» на правах свободного агента из «Брентфорда», а вот за Антони «Манчестер Юнайтед» пришлось заплатить 95 миллионов евро компенсации амстердамскому «Аяксу».

24-летний Антони и 32-летний Эриксен в нынешнем сезоне записали на свой актив по одному голу и результативной передаче в Премьер-лиге.