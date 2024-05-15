Клопп не пропустит последний матч в «Ливерпуле»

На выходных в Английской премьер-лиге пройдут матчи заключительного, тридцать восьмого тура. «Ливерпуль», который уже никуда не денется с третьего места, будет принимать «Вулверхэмптон». Этот матч будет особенным, ведь он будет прощальным для Юргена Клоппа – немецкий специалист покидает мерсисайдский клуб после девяти лет работы.

Стоит сказать, что Клопп рисковал пропустить свой последний матч в «Ливерпуле» из-за перебора жёлтых карточек. К счастью, немец не получил лишнее предупреждение в последней игре против «Астон Виллы» (ничья 3:3). Таким образом, Клопп сможет присутствовать в технической зоне в воскресенье.