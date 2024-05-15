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Почеттино: «У Джексона есть потенциал для того, чтобы стать фантастическим форвардом»

15 Мая 2024 • 12:36 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 3.25 X 4.00 2 2.10
Через 8 ч. 0 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о потенциале нападающего Николаса Джексона, который в своём дебютном сезоне в Английской премьер-лиге отметился 14 забитыми голами.

«У Джексона есть потенциал для того, чтобы стать фантастическим форвардом. Всё дело во времени и терпении. Он работает невероятно усердно и меняет мнение о себе. Я очень рад, что люди наконец начали смотреть на Николаса иначе», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Джексон перебрался в «Челси» прошлым летом из «Вильярреала» за 38 миллионов евро. Николас в январе пропустил несколько матчей из-за участия на Кубке Африки.

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