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«Ливерпулю» предложили подписать полузащитника из Лиги 1 за 15 миллионов евро

15 Мая 2024 • 12:09 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
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Через 8 ч. 17 мин.

«Ливерпуль» летом может пополнить свои ряды полузащитником из французской Лиги 1. По информации от Mirror Football, «Ницца» предложила мерсисайдцам подписать своего хавбека Кефрена Тюрама за 15 миллионов евро.

Напомним, прошлым летом «Ливерпуль» был заинтересован в трансфере Кефрена, но клуб не стал платить за футболиста требуемые 50 миллионов евро. Сейчас у 23-летнего полузащитника остаётся чуть больше года по контракту с «Ниццей», поэтому французский клуб готов сделать «Ливерпулю» существенную скидку.

В этом розыгрыше чемпионата Франции Тюрам записал на свой актив один гол и результативную передачу.

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НИЦЦА ПСЖ
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