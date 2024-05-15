«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов

«Ньюкасл» не хочет терять своего опорного полузащитника Бруно Гимараэса. Как сообщает Caught Offside, несмотря на желание руководства, сохранить бразильского футболиста в команде будет сложно.

Гимараэс в следующем сезоне хочет играть в Лиге чемпионов, что «Ньюкасл» не может ему обеспечить. Клуб будет вынужден рассмотреть предложения в районе 90 миллионов евро.

Главным претендентом на 26-летнего Гимараэсе считается «Манчестер Сити». За полузащитником также активно следит лондонский «Арсенал». Тем не менее, если верить источнику, «канониры» не намерены платить за бразильца огромные деньги.

Бруно в этом сезоне забил 6 голов и отдал 6 ассистов в чемпионате Англии.