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«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов

15 Мая 2024 • 11:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.70 X 4.10 2 2.35
Через 9 ч. 46 мин.

«Ньюкасл» не хочет терять своего опорного полузащитника Бруно Гимараэса. Как сообщает Caught Offside, несмотря на желание руководства, сохранить бразильского футболиста в команде будет сложно.

Гимараэс в следующем сезоне хочет играть в Лиге чемпионов, что «Ньюкасл» не может ему обеспечить. Клуб будет вынужден рассмотреть предложения в районе 90 миллионов евро.

Главным претендентом на 26-летнего Гимараэсе считается «Манчестер Сити». За полузащитником также активно следит лондонский «Арсенал». Тем не менее, если верить источнику, «канониры» не намерены платить за бразильца огромные деньги.

Бруно в этом сезоне забил 6 голов и отдал 6 ассистов в чемпионате Англии.

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