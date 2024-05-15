Дзаньоло может перейти в испанский топ-клуб

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло, выступающий на правах аренды за бирмингемскую «Астон Виллу», может оказаться в чемпионате Испании. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям журналистов, в трансфере игрока, полноценный контракт которого принадлежит «Галатасараю», заинтересован мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на подписании Дзаньоло. Трансферная стоимость 24-летнего итальянского хавбека оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Николо провел 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил семь желтых карточек.