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Дзаньоло может перейти в испанский топ-клуб

15 Мая 2024 • 11:40 Комментировать

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло, выступающий на правах аренды за бирмингемскую «Астон Виллу», может оказаться в чемпионате Испании. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям журналистов, в трансфере игрока, полноценный контракт которого принадлежит «Галатасараю», заинтересован мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на подписании Дзаньоло. Трансферная стоимость 24-летнего итальянского хавбека оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Николо провел 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил семь желтых карточек.

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Галатасарай Атлетико Мадрид Астон Вилла Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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