«Челси» готовит улучшенное предложение по трансферу бразильского вундеркинда

Лондонский «Челси» решительно намерен опередить другие топ-клубы в борьбе за вингера «Палмейраса» Эстевао Виллиана. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» готовят улучшенное предложение по трансферу 17-летнего бразильца.

Ранее «Челси» уже согласовал с Виллианом условия личного контракта. Команда Маурисио Почеттино была готова заплатить за футболиста 30 миллионов сразу и 20 миллионов в будущем в виде бонусов, но такие условия не устроили «Палмейрас».

Напомним, Эстевао ранее также был связан с мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией», но эти клубы пока не предпринимали никаких шагов для трансфера.