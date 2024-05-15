Почеттино: «Мы уже начали работу над летними трансферами»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт планов своей команды на летнее трансферное окно.

«Сейчас наступает период, когда некоторые футболисты хотят уйти. Возможно, поступят выгодные предложения. Есть игроки, которых мы хотим добавить в состав», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что летом «Челси» хочет пригласить левого защитника, центрального защитника и нападающего. Возможно, клуб также купит нового вратаря.

Напомним, в настоящий момент «Челси» под руководством Почеттино занимает седьмое место в Английской премьер-лиге.