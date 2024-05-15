«Челси» повесил ценник на Лукаку

Лондонский «Челси» определился с ценой, за которую будет готов продать нападающего Ромелу Лукаку ближайшим летом. Как сообщает Football Insider, «синие» расстанутся с бельгийцем за сумму компенсации в районе 40 миллионов евро.

Напомним, нынешний сезон Лукаку проводит на правах аренды за «Рому», где не особо впечатляет. В 31 матче чемпионата Италии 31-летний Ромелу отметился 12 голами и 3 результативными передачами.

Ранее ходили слухи о том, что Лукаку летом может перебраться в Саудовскую Аравию, где местные клубы заинтересованы в его трансфере. Напомним, летом 2021 года «Челси» заплатил за трансфер Ромелу 113 миллионов евро миланскому «Интеру».