Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Барселону»

Каталонская «Барселона» всерьез нацелена на подписание нападающего Луиса Диаса, ныне выступающего в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль».

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» собирается оформить сделку в летнее трансферное окно. Сам Диас открыт к переезду в каталонский гранд, это является его давней мечтой.

Трудовой договор Луиса с мерсисайдским грандом рассчитан до середины 2027 года. Сумма сделки может составить порядка 70 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ колумбиец провел 36 матчей, записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.