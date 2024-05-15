Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Жирона» может не сыграть в Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити»

15 Мая 2024 • 09:56 Комментировать

УЕФА требует, чтобы владельцы «Манчестер Сити» продали часть своей доли в каталонской «Жироне», если хотят, чтобы оба клуба принял участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом информирует The Times.

Если этого не произойдет, то испанскому коллективу грозит понижение до участия в Лиге Европы. Стоит отметить, что City Football Group владеет 100% акций «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». Чтобы обе команды выступили в Лиге чемпионов, владельцам «горожан» нужно сократить свою долю в каталонском клубе менее чем до 30%.

Напомним, что по итогам этого сезона «Манчестер Сити» и «Жирона» гарантировали себе путевки в ЛЧ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жирона
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти «Реал» сделал предложение Кроосу Титов обратился к Галицкому после поражения от «Спартака»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.05.24 в 21:45
Брайтон Брайтон
Челси Челси
3.15 3.90 2.03
Видео
15.05.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
2.36 4.00 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
10:11 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Барселону» 1
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Жирона» может не сыграть в Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Два клуба хотят купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро
09:10 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля»: «Ортега принёс титул «Манчестер Сити»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина 1
08:26 · Англия. Премьер-лига
Родри оценил игру вратаря «Манчестер Сити» Ортеги
08:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство
07:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» в шаге от исторического рекорда АПЛ
03:49 · Англия. Премьер-лига
​Ливень нанёс серьёзнейший ущерб крыше «Олд Траффорда» 1
03:10 · Англия. Премьер-лига
​Родри: «Это характер»
03:01 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Нетрудно догадаться, что я разочарован»
02:56 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Сделали свою работу»
02:52 · Англия. Премьер-лига
​Мэддисон: «Дома всегда хочется только выигрывать»
02:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «В таких матчах трудно всегда играть хорошо»
02:08 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Я вообще не думаю о прошлом сезоне, зачем?»
Все новости
Рекомендуем