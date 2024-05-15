«Жирона» может не сыграть в Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити»

УЕФА требует, чтобы владельцы «Манчестер Сити» продали часть своей доли в каталонской «Жироне», если хотят, чтобы оба клуба принял участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом информирует The Times.

Если этого не произойдет, то испанскому коллективу грозит понижение до участия в Лиге Европы. Стоит отметить, что City Football Group владеет 100% акций «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». Чтобы обе команды выступили в Лиге чемпионов, владельцам «горожан» нужно сократить свою долю в каталонском клубе менее чем до 30%.

Напомним, что по итогам этого сезона «Манчестер Сити» и «Жирона» гарантировали себе путевки в ЛЧ.