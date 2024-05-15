Два клуба хотят купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро

Опорный полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По данным инсайдера, в услугах 32-летнего хавбека заинтересованы два неназванных клуба из чемпионата Саудовской Аравии. Агент Каземиро уже начал переговоры с потенциальными работодателями.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Срок действующего контракта между бразильцем и «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года.