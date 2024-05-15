Легенда «Ливерпуля»: «Ортега принёс титул «Манчестер Сити»

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о гостевой победе «Манчестер Сити» над лондонским «Тоттенхэмом» в перенесенном поединке 34-го тура АПЛ. «Горожане» выиграли со счетом 2:0 благодаря дубль нападающего Эрлинга Холанна.

«В этот вечер Ортега принес титул «Манчестер Сити». Если бы он не спас команду при счете 1:0, то «Арсенал» выиграл бы АПЛ. Все очень близко», - передает слова эксперта Sky Sports.

Перед заключительным туром Премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Арсенал» на два очка. В последнем матче АПЛ «горожане» на своем поле примут «Вест Хэм».