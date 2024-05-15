Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина

В перенесенном матче 34-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде встречался с лондонским «Тоттенхэмом». Гости отпраздновали победу со счетом 2:0 и вышли в лидеры АПЛ.

В середине второго тайма главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола снял с игры голкипера Эдерсона после того, как в бразильца жестко влетел защитник «шпор» Кристиан Ромеро. Вратарь долгое время пролежал на газоне, поэтому наставник решил перестраховаться и заменил его на Штефана Ортегу. Это решение не понравилось Эдерсону. Вратарь не скрывал возмущения, когда покидал поле.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» у себя дома примет «Вест Хэм».