Родри оценил игру вратаря «Манчестер Сити» Ортеги

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мнением об игре вратаря команды Штефана Ортеги в прошедшем матче чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма». «Горожане» победили на выезде со счетом 2:0.
«Ортега провел невероятный матч, за нашу команду играет лучший вратарь в мире. Мы знаем, что дело еще не закончено. Мы нуждаемся в людях, которые будут с нами», - передает слова испанского футболиста BBC.
За тур до завершения розыгрыша Английской премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место в таблице. В последнем матче «горожане» на домашнем стадионе примут лондонский «Вест Хэм».
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