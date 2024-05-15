Гвардиола высказался о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевой победы над лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) высказался о шансах своей команды на чемпионский титул в нынешнем сезоне АПЛ.

«Остался один матч, все в наших руках. Но решающая игра всегда самая трудная. Думаю, предстоящая встреча с «Вест Хэмом» не будет исключением. В данный момент я спокоен и сосредоточен на поединке», - передает слова испанского тренера BBC.

«Манчестер Сити» занимает первое место в таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Арсенал» на два балла. Матчи 38-го тура чемпионата страны состоятся в грядущий уик-энд.