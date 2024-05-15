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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» в шаге от исторического рекорда АПЛ

15 Мая 2024 • 07:56 Комментировать

В перенесенном поединке 34-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде встречался с лондонским «Тоттенхэмом». Подопечные Хосепа Гвардиолы на классе победили соперника со счетом 2:0. Оба мяча забил норвежский бомбардир Эрлинг Холанн.

Благодаря этому успеху «горожане» обогнали «Арсенал» и возглавили турнирную таблицу чемпионата страны. «Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии четвертый раз подряд. Ранее никому подобное не удавалось.

В последнем туре Премьер-лиги команда Гвардиолы на своем поле примет лондонский «Вест Хэм». Встреча состоится в воскресенье, 19 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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