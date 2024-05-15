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​Ливень нанёс серьёзнейший ущерб крыше «Олд Траффорда»

15 Мая 2024 • 03:49 Комментировать

Глядя на очередное, уже девятое домашнее поражение в нынешнем сезоне для «Манчестер Юнайтед», небеса словно расплакались - и залили «Олд Траффорд» «слёзами». Но вот крыша прославленной арены этого не выдержала - и сейчас в администрации клуба подсчитываю убытки от потоков воды, заливших арену в воскресенье. Дождь был такой силы, что такие же сложности возникли и в аэропорту Манчестера - там тоже вода местами прорвалась внутрь терминалов.

В случае со стадионом проблема в том, что локальным ремонтом проблему не решить - для этого потребуется вложиться и сделать радикальную реконструкцию крыши, в которой обнаружилось явное уязвимое место. А это будет стоить - страшно сказать - до двух миллиардов фунтов стерлингов, такие цифры, во всяким случае, сообщает derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
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