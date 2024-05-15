​Родри: «Это характер»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Испанский полузащитник Родри считает, что очередной успех команды случился благодаря характеру.

- Сегодня был характер. Мы понимаем, что игра была не лучшей, но замены сделали своё дело. Ортена был невероятен, к тому же, у нас лучший вратарь в мире. Но борьба ещё не закончена, впереди ещё тур, - цитирует слова Родри BBC Sport.

Последний тур английского чемпионата пройдёт в воскресенье. «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Вест Хэмом».