​Постекоглу: «Нетрудно догадаться, что я разочарован»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Австралийский наставник «Тоттенхэма» с греческой фамилией «Постекоглу» прокомментировал итоги матча, Анге не стал скрывать своего разочарования:

- Нетрудно догадаться, что я разочарован. Это была плотная игра с моментами, они использовали свои, а мы нет. Наверное, это общая рецензия игры. Такой был футбол, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

Последний тур пройдёт в воскресенье. «Тоттенхэму» предстоит сыграть с уже вылетевшим «Шеффилд Юнайтед».