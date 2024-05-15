Уокер: «Сделали свою работу»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер признал, что игра в исполнении его коллег по команде была не самой яркой, но эффективной, судя по результату на табло.

- Мы сделали свою работу и это важный шаг на пути к титулу. Матч с «Вест Хэмом» будет для нас как финал, и я надеюсь, что мы выиграем. Это давление, но если вы не любите давление, то это не ваша работа и не ваша команда, - философски заметил Уокер, слова которого цитирует BBC Sport.

Последний тур пройдёт в воскресенье.