​Мэддисон: «Дома всегда хочется только выигрывать»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон не скрывал своего разочарования такими итогами матча - по его словам, в домашних матчах всегда хочется выигрывать:

- Любой другой результат кроме победы в домашних стенах разочаровывает. Но я, конечно, понимаю, что мы играли против одной из лучших команд в мире. Большую часть матча мы сражались, показывали хороший футбол, но в итоге не получили ни одного очка, - цитирует слова Мэддисона BBC Sport.