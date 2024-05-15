Гвардиола: «В таких матчах трудно всегда играть хорошо»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Хосеп Гвардиола, наставник «Манчестер Сити», не стал скрывать, что содержательность игры в исполнении его подопечных была далеко не лучшей.

- Нормально. В таких матчах не всегда удаётся показывать наилучший футбол. Зависит и от оппонента, который, напомню, борется за попадание в Лигу чемпионов. Они - отличная команда, как с мячом, так и без. Я понимал, что будет непросто, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В последнем туре «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Вест Хэмом».