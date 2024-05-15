​Холанн: «Я вообще не думаю о прошлом сезоне, зачем?»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Теперь для победы в чемпионате действующему чемпиону Англии достаточно выиграть последний матч против немотивированного «Вест Хэма».

Эрлинга Холанна спросили, сложнее ли борьба за титул в сравнении с прошлым сезоном, когда «Арсенал» сдал за несколько туров до конца чемпионата. Холанн ответил, как и подобает чемпиону:

- Я вообще об этом не думаю. Зачем думать о прошлом сезоне? Я думаю лишь о следующем матче, - цитирует слова норвежского нападающего BBC Sport.