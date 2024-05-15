​«Манчестер Сити» впервые выиграл на новом стадионе «Тоттенхэма»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Как оказалось, это была первая победа «Манчестер Сити» на новом стадионе «Тоттенхэма» в рамках чемпионата, доселе клубы сыграли между собой пять раз - и четырежды «Манчестер Сити» проигрывал, а ещё раз сыграл вничью.

Теперь «Манчестер Сити» сыграет в последнем туре английского чемпионата с «Вест Хэмом», но ничья не устроит подопечных Хосепа Гвардиолы, так как команда имеет отрицательную статистику личных встреч против лондонского «Арсенала».