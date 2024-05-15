​Холанн: «Нервничали, но выиграли»

В отложенном матче 34-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма», забив два мяча во втором тайме игры. Оба мяча записал на свой счёт норвежский нападающий Эрлинг Холанн. После игры он прокомментировал свой успех:

- Это было чуть нервно, много эмоций, но мы выиграли. Уже не так и важно, как мы выиграли. Ждём следующий матч, - цитирует слова Холанна BBC Sport.

Теперь «Манчестер Сити» сыграет в последнем туре с «Вест Хэмом», но ничья не устроит подопечных Хосепа Гвардиолы, так как в случае равенства очков с «Арсеналом» статистика личных встреч выведет в чемпионы именно «канониров».