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«Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов официально

15 Мая 2024 • 00:09 Комментировать (1)

Вечером вторника «Тоттенхэм» всухую проиграл на своём поле «Манчестер Сити», упустив свои моменты. Особенно отличился Сон Хын Мин, не реализовавший чистейший выход один на один.

Мало того, что «шпоры» не помогли «Арсеналу» в чемпионской гонке оторваться от команды Хосепа Гвардиолы, так и ещё и пятое место по итогу сезона для себя забронировали. «Астон Вилла» с четвёртой строчки становится недосягаемой для «Тоттенхэма» и впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов.

В последний раз в истории «вилланы» играли в самом престижном еврокубке аж в сезоне-1982/83. Тогда турнир назывался ещё Кубком европейских чемпионов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла
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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
15 Мая 2024 в 01:09
Рад за Астон Виллу, молодцы!!!!!!!!!
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