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«Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ

14 Мая 2024 • 23:57 Комментировать (4)
Тоттенхэм
0:2
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 34-го тура АПЛ состоялся 14 мая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Протокол игры  
Тоттенхэм0:2Манчестер Сити
  51'Холанн Эрлинг (0:1)
  90'Холанн Эрлинг (0:2)
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро Кристиан  64'Дрэгушин РадуВан де Вен МиккиБентанкур Родриго  36' 55' (Кулушевски Деян ( 55') Хёйбьерг Пьер-Эмиль 85' (Скипп Оливер ( 85') Мэддисон Джеймс 90' (Мур Мики ( 90') Сарр Пап Матар  57' 85' (Ло Чельсо Джовани ( 85') Джонсон БреннанХын Мин Сон
Запасные: Холл ТайрисСкарлетт ДейнХиль БрианЭмерсон ЖуниорОстин Брендон
Эдерсон Мораес 69' (Ортега Штефан ( 69') Уокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльГвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесКовачич Матео  70'Силва БернардуДе Брёйне Кевин 69' (Доку Жереми ( 69') Фоден Фил  88'Холанн Эрлинг 90' (Альварес Хулиан ( 90')
Запасные: Льюис РикоГрилиш ДжекАке НатанБобб ОскарЛуис Матеус IIСтоунс Джон
14 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Перенесённый матч – он важный самый. На финиш выходит борьба за золото АПЛ, в которой практически всё должен был разъяснить как раз матч «Сити» против «Тоттенхэма». Одно очко отставания, один матч в запасе – с такими вводными «Манчестер Сити» ехал в Лондон. Всё было в руках команды Хосепа Гвардиолы. Побеждай и на последний тур обеспечивай себе щадящие условия. Добывать нужный результат вышли все лидеры: Де Брёйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Вопреки ожиданиям «Тоттенхэм» забрал мяч с первых минут. Не собирались «шпоры» уходить в игру «вторым» номером. Бентанкур уже на восьмой минуте проверил бдительность Эдерсона плотным выстрелом под перекладину – бразилец потащил. А «Сити» только на 16-й минуте впервые пробил в сторону ворот, до этого чаще отбиваясь. Правда, сразу получилось очень опасно: Хёйбьерг ошибся в простой ситуации и вместо выноса подарил мяч Фодену. Фил без помех бил с угла вратарской площади, однако Викарио выдумал чудо-сейв.

И вот, эти попадания в створ ворот так и остались единственными в первом тайме. Далее команды будто закрылись. Борьбы стало больше, а скорости упали, да и атаковать яро никто не хотел. У «Сити» ещё был перспективный заброс Родри, после которого с лёту пробил Гвардиол, отправивший мяч на трибуны, у «Тоттенхэма» вообще тишина. После неплохо старта команды просто согласились на нули, с которыми и ушли отдыхать.

Второй тайм начался очень нервно. Опять ошибся Хёйбьерг, вообще проваливший матч, но Викарио парировал удар Де Брёйне. Недоглядели за Соном, который с острого угла проверил реакцию Эдерсона. А завершилась активная пятиминутка голом. И опять непонятно сыграла оборона «шпор». Бернарду Силва проткнул в штрафную площадь на Де Брёйне, бельгиец прострелил, а дальнюю штангу с метра замкнул Эрлинг Холанн – 0:1.

И дальше пошло рубилово. В центре поля Сарр врезал по ахиллу Де Брёйне – бельгийца долго приводили в чувство. Затем Ромеро забыл, где у него находятся тормоза и на полном ходу врезался коленом в Эдерсона. Минут пять приводили в чувство бразильца, но вернуть к «жизни» не смогли. Отдал бразилец пару неточных передач и случилась замена вратаря у «Сити». Одновременно с Ортегой вышел и Доку, заменивший Кевина Де Брёйне, вырубленного чуть ранее.

Сразу же Доку сделал остроту, раскачав Педро Порро. Закрутил бельгиец в дальний угол, но Викарио в броске парировал. Хватило работы и для другого «свежачка» - Ортеги. Штефан сделал сейв матча, выиграв дуэль у Сона. После ошибки Аканджи кореец вывалился на рандеву с голкипером, но тот ногой отвёл угрозу. А через три минуты был назначен пенальти в ворота «Тоттенхэма». И это опять Доку – на замахе убрал Порро и получил по ногам.

На первой добавленной минуте (из 10) Эрлинг Холанн подошёл к «точке» и хладнокровно пробил в угол, пока Викарио летел в противоположный – 0:2. Вот и всё. Дубль Холанна, победа «Манчестер Сити». Теперь «золотая» инициатива в ногах «горожан», перед последним туром они опережают «Арсенал» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити

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Комментарии (4) Все комментарии
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saimon2010
15 Мая 2024 в 00:21
Отскакивает лысый шарлатан снова👶
Честно желал ливеру победы, но клопп конечно очень "умно" поступил, в середине сезона обьвив об уходе из клуба🤔. Тем самым подорвал мативацию игроков. Ну а арсенал не рыба не мясо как обычно
CELTIC FROST
15 Мая 2024 в 00:08
Премного жаль. Но такова судьба..
cabo verde
15 Мая 2024 в 00:07
а ведь все было на тоненького
почти как я и говорил
нападающий ттхэма с мерзким азиатским лицом сравняет счет и испортит как всегда сити всю малину
но этому не суждено было сбыться усилиями ортеги
его сейв жизни наверняка
как и аканджи был в шаге от грубейшей ошибки в своей карьере

по пеналю, на повторе отчетливо видно что порро сыграл в мяч
pol-black
15 Мая 2024 в 00:19
Порро выставлял ногу, и контакт был. Доку упал несколько картинно, но фола это не отменяет.
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