«Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 34-го тура АПЛ состоялся 14 мая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Перенесённый матч – он важный самый. На финиш выходит борьба за золото АПЛ, в которой практически всё должен был разъяснить как раз матч «Сити» против «Тоттенхэма». Одно очко отставания, один матч в запасе – с такими вводными «Манчестер Сити» ехал в Лондон. Всё было в руках команды Хосепа Гвардиолы. Побеждай и на последний тур обеспечивай себе щадящие условия. Добывать нужный результат вышли все лидеры: Де Брёйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Вопреки ожиданиям «Тоттенхэм» забрал мяч с первых минут. Не собирались «шпоры» уходить в игру «вторым» номером. Бентанкур уже на восьмой минуте проверил бдительность Эдерсона плотным выстрелом под перекладину – бразилец потащил. А «Сити» только на 16-й минуте впервые пробил в сторону ворот, до этого чаще отбиваясь. Правда, сразу получилось очень опасно: Хёйбьерг ошибся в простой ситуации и вместо выноса подарил мяч Фодену. Фил без помех бил с угла вратарской площади, однако Викарио выдумал чудо-сейв.

И вот, эти попадания в створ ворот так и остались единственными в первом тайме. Далее команды будто закрылись. Борьбы стало больше, а скорости упали, да и атаковать яро никто не хотел. У «Сити» ещё был перспективный заброс Родри, после которого с лёту пробил Гвардиол, отправивший мяч на трибуны, у «Тоттенхэма» вообще тишина. После неплохо старта команды просто согласились на нули, с которыми и ушли отдыхать.

Второй тайм начался очень нервно. Опять ошибся Хёйбьерг, вообще проваливший матч, но Викарио парировал удар Де Брёйне. Недоглядели за Соном, который с острого угла проверил реакцию Эдерсона. А завершилась активная пятиминутка голом. И опять непонятно сыграла оборона «шпор». Бернарду Силва проткнул в штрафную площадь на Де Брёйне, бельгиец прострелил, а дальнюю штангу с метра замкнул Эрлинг Холанн – 0:1.

И дальше пошло рубилово. В центре поля Сарр врезал по ахиллу Де Брёйне – бельгийца долго приводили в чувство. Затем Ромеро забыл, где у него находятся тормоза и на полном ходу врезался коленом в Эдерсона. Минут пять приводили в чувство бразильца, но вернуть к «жизни» не смогли. Отдал бразилец пару неточных передач и случилась замена вратаря у «Сити». Одновременно с Ортегой вышел и Доку, заменивший Кевина Де Брёйне, вырубленного чуть ранее.

Сразу же Доку сделал остроту, раскачав Педро Порро. Закрутил бельгиец в дальний угол, но Викарио в броске парировал. Хватило работы и для другого «свежачка» - Ортеги. Штефан сделал сейв матча, выиграв дуэль у Сона. После ошибки Аканджи кореец вывалился на рандеву с голкипером, но тот ногой отвёл угрозу. А через три минуты был назначен пенальти в ворота «Тоттенхэма». И это опять Доку – на замахе убрал Порро и получил по ногам.

На первой добавленной минуте (из 10) Эрлинг Холанн подошёл к «точке» и хладнокровно пробил в угол, пока Викарио летел в противоположный – 0:2. Вот и всё. Дубль Холанна, победа «Манчестер Сити». Теперь «золотая» инициатива в ногах «горожан», перед последним туром они опережают «Арсенал» на два очка.