Гвардиола заменил Эдерсона, минутами ранее голкипера сбил игрок «Тоттенхэма»

Две любопытные замены произошли в середине второго тайма матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола отправил на скамейку основного голкипера «горожан» Эдерсона – ранее в него за несколько минут до замены врезался Кристиан Ромеро. Вместо него вышел второй вратарь клуба Штефан Ортега.

Также на отдых Гвардиола отправил одного из ключевых игроков «Сити» Кевина де Брёйне.

Напомним, что вскоре после начала второго тайма «Сити» удалось забить. Сделал это норвежский бомбардир богатейшего клуба Эрлинг Холанн.

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