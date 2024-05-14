Бруну Фернандеш принял решение по будущему

В последние дни слухи стали связывать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша с возможной сменой клуба. Впрочем, как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» хотят сохранить своего капитана, да и сам 29-летний португалец хочет продолжить выступления за клуб.

Журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic дополняет информацию – на прошлой неделе состоялась встреча между Фернандешем, представителями игрока и руководителями «Юнайтед». По итогам встречи ожидается, что Бруну останется в клубе.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш провёл 230 матчей, в которых забил 79 голов и отдал 64 голевых паса.

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