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Бруну Фернандеш принял решение по будущему

14 Мая 2024 • 22:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
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Через 23 ч. 34 мин.

В последние дни слухи стали связывать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша с возможной сменой клуба. Впрочем, как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» хотят сохранить своего капитана, да и сам 29-летний португалец хочет продолжить выступления за клуб.

Журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic дополняет информацию – на прошлой неделе состоялась встреча между Фернандешем, представителями игрока и руководителями «Юнайтед». По итогам встречи ожидается, что Бруну останется в клубе.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш провёл 230 матчей, в которых забил 79 голов и отдал 64 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

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