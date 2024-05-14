«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» объявили составы на битву в АПЛ

Во вторник вечером «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» проведут важный матч в рамках Английской премьер-лиги.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу включил в стартовый состав таких игроков: Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, ван де Вен, Сарр, Хёйбьерг, Бентанкур, Мэддисон, Джонсо, Сон.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

«Манчестер Сити» хочет обыграть «Тоттенхэм», чтобы выйти на первое место перед последним туром. Если же «горожане» потеряют очки, то фаворитом в гонке за титул станет «Арсенал». «Тоттенхэм», в свою очередь, нужно побеждать для сохранения шансов на выход в Лигу чемпионов.