Английский нападающий Дэнни Уэлбек вслед за Джеймсом Милнером продлил свой контракт с «Брайтоном». Соглашение Дэнни с «чайками» рассчитано до конца сезона-2025/26.

Уэлбек в «Брайтоне» уже довольно давно – с 2020 года. За несколько лет экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» успел сыграть за «чаек» в 123 матчах, в них ему удалось забить в ворота оппонентов 25 голов. Ранее нападающий, которому уже 33 года, выступал за национальную сборную Англии. В текущем сезоне Уэлбек сыграл в 35 матчах за «Брайтон» и забил в этих играх шесть голов.

Подробнее о новом контракте Милнера с «Брайтоном» мы писали здесь.