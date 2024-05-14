Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уэлбек вслед за Милнером подписал новый контракт с «Брайтоном» официально

14 Мая 2024 • 20:35 Комментировать

Английский нападающий Дэнни Уэлбек вслед за Джеймсом Милнером продлил свой контракт с «Брайтоном». Соглашение Дэнни с «чайками» рассчитано до конца сезона-2025/26.

Уэлбек в «Брайтоне» уже довольно давно – с 2020 года. За несколько лет экс-форвард «МЮ» и «Арсенала» успел сыграть за «чаек» в 123 матчах, в них ему удалось забить в ворота оппонентов 25 голов. Ранее нападающий, которому уже 33 года, выступал за национальную сборную Англии. В текущем сезоне Уэлбек сыграл в 35 матчах за «Брайтон» и забил в этих играх шесть голов.

Подробнее о новом контракте Милнера с «Брайтоном» мы писали здесь.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Данни Уэлбек Брайтон
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа перед финалом Лиги чемпионов Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Реал» сделал предложение Кроосу
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.05.24 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
5.80 5.00 1.43
Видео
15.05.24 в 21:45
Брайтон Брайтон
Челси Челси
3.15 3.90 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Мая
20:35 · Англия. Премьер-лига
Уэлбек вслед за Милнером подписал новый контракт с «Брайтоном» официально
20:27 · Англия. Премьер-лига
38-летний Милнер продлил контракт с «Брайтоном» официально
19:28 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала» будут болеть за «Тоттенхэм» прямо на стадионе
19:26 · Англия. Премьер-лига
Озил пообещал не шутить больше над «Тоттенхэмом», но при одном условии
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» пытается переманить тренера из Англии
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверенно выиграл «чемпионат большой шестёрки» АПЛ 2
18:44 · Англия. Премьер-лига
Бонгонда рассказал, почему отказался играть за «Манчестер Сити»
18:34 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Сити» может уйти звезда – раскрыто имя
17:58 · Англия. Премьер-лига
Леау позвал в «Милан» звёздного игрока «Манчестер Сити»
17:54 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший трансфер сезона АПЛ
17:48 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Гринвуда
17:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поборются за форварда
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался перед важным матчем АПЛ против «Ньюкасла»
16:54 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг оценил дебютный сезон Хёйлунна
Все новости
Рекомендуем