Официальный сайт английского футбольного клуба «Брайтон» сообщает: Джеймс Милнер, ветеран АПЛ продлил контракт с «чайками». Срок нового соглашения англичанина с командой рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, что Милнер перебрался в «Брайтон» летом прошлого года из «Ливерпуля», в котором играл довольно долго, с 2015 года. Ранее в своей карьере опытнейший экс-игрок сборной Англии выступал также за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл», родной для себя «Лидс».

В текущем сезоне Джеймс сыграл за «Брайтон» в 20 матчах, в них он отметился двумя голевыми передачами партнёрам.