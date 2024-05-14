Фанаты «Арсенала» будут болеть за «Тоттенхэм» прямо на стадионе

Во вторник вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». За этой игрой будут очень внимательно следить и фанаты «Арсенала» - им выгодно, чтобы «шпоры» набрали очки.

Как стало известно the Telegraph, некоторые владельцы абонементов «Тоттенхэма» продали свои билеты фанатам «Арсенала». Последние захотели прийти на стадион и поддержать своих принципиальных соперников по северному Лондону. Бывает и такое.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.