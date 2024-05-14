Озил пообещал не шутить больше над «Тоттенхэмом», но при одном условии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил дал в своей соцсети обещание больше не шутить над лондонским «Тоттенхэмом», принципиальным соперником «канониров». Но при условии, что «Тоттенхэм» дома не проиграет «Манчестер Сити» 14 мая. Ранее Озил часто допускал шутки над «шпорами», упоминая то, что у этой команды уже очень давно нет значимых трофеев.

«Впервые сегодня вечером: «Вперёд, «шпоры»!! Если «Тоттенхэм» не проиграет этот матч, я никогда больше не буду над ними смеяться… Обещаю», - пишет Озил.

Напомним, что если «Тоттенхэм» выиграет в матче вторника «Манчестер Сити», то «Арсенал» получит преимущество над «горожанами» по очкам перед последним туром АПЛ.

Текстовая трансляция матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» пройдёт на нашем портале.