«Севилья» пытается переманить тренера из Англии

«Севилья» провела невыразительный сезон и завершает его в статусе середняка Ла Лиги. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, андалузский клуб пытается переманить в свои ряды Энцо Мареску. Под руководством этого тренера «Лестер» недавно вернулся в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Отмечается, что приоритетом для 44-летнего Марески является продолжение работы с «Лестером».

Энцо Мареска в своё время выступал за «Севилью» как футболист. Позже итальянец работал в андалузском клубе как член тренерского штаба. «Лестер» Мареска возглавил прошлым летом после ухода из тренерского штаба Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».