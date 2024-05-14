«Арсенал» уверенно выиграл «чемпионат большой шестёрки» АПЛ

«Арсенал» в этом сезоне отлично выступает в больших матчах. Если составить турнирную таблицу из результатов игр между командами так называемой большой шестёрки, то «канониры» уверенно лидируют – у них 22 очка (шесть побед и четыре ничьи).

Второе место у «Челси» (13 очков), третью позицию делят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (по 12 очков). Дальше идёт «Тоттенхэм» (9 очков), а на последней строчке располагается «Манчестер Юнайтед» (6 очков).

Стоит сказать, что в эту таблицу пойдёт ещё один большой матч – во вторник вечером «Тоттенхэм» будет принимать «Манчестер Сити». Не пропустите текстовую трансляцию.