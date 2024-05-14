Бонгонда рассказал, почему отказался играть за «Манчестер Сити»

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос, почему в своём время не подписал контракт с «Манчестер Сити».

«Мы были с другом на просмотре. Я хотел играть в основной команде, а они видели меня только во второй. Поэтому я отказался и перешел в «Зюлте-Варегем», — приводит слова Бонгонды Metaratings.

Напомним, Бонгонда присоединился к «Спартаку» прошлым летом. В футболке «красно-белых» 28-летний игрок принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал в свой актив два голевых паса.

Контракт Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.