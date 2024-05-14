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Из «Манчестер Сити» может уйти звезда – раскрыто имя

14 Мая 2024 • 18:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 7.30 X 5.70 2 1.38
Через 2 ч. 38 мин.

В летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» может уйти топ-футболист. Речь идёт об атакующем полузащитнике Джеке Грилише. Как сообщает Football Insider, «горожане» готовы рассмотреть предложения по 28-летнему Грилишу после неоднозначного сезона.

В то же время отмечается, что подписать Грилиша может «Астон Вилла», где футболист и начинал свой футбольный путь. До переезда в Манчестер в 2021 году Джек был капитаном бирмингемской команды.

В сезоне 2023/2023 Джек Грилиш провёл 36 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Добавим, что «Астон Вилла» близка к попаданию в Лигу чемпионов.

Звезду «Манчестер Сити» наказали за нарушение ПДД

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