Из «Манчестер Сити» может уйти звезда – раскрыто имя

В летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» может уйти топ-футболист. Речь идёт об атакующем полузащитнике Джеке Грилише. Как сообщает Football Insider, «горожане» готовы рассмотреть предложения по 28-летнему Грилишу после неоднозначного сезона.

В то же время отмечается, что подписать Грилиша может «Астон Вилла», где футболист и начинал свой футбольный путь. До переезда в Манчестер в 2021 году Джек был капитаном бирмингемской команды.

В сезоне 2023/2023 Джек Грилиш провёл 36 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Добавим, что «Астон Вилла» близка к попаданию в Лигу чемпионов.

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