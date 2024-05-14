Леау позвал в «Милан» звёздного игрока «Манчестер Сити»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау позвал в клуб защитника Жоау Канселу. Сейчас португалец играет за «Барселону», но права на него принадлежат «Манчестер Сити».

«Я разговаривал с Жоау Канселу, ему нравится «Милан». Поэтому я сказал: «Хорошо, приезжай в «Милан»! Когда он был в «Манчестер Сити» я старался позвать его, но тогда это было сложно. Но для него было бы идеально присоединиться к нам и стать частью нашей новой эры», - сказал Леау в интервью журналисту Фабрицио Романо.

«Милан» уже обеспечил себе финиш на второй позиции в турнирной таблице Серии А. В следующем сезоне «россонери» представят Италию в Лиге чемпионов.