Назван лучший трансфер сезона АПЛ

На станицах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших трансферов Английской премьер-лиги в сезоне 2023/2024.

На первом месте рейтинга оказался полузащитник Деклан Райс, который прошлым летом сменил «Вест Хэм» на «Арсенал». «Канониры» потратили 100 миллионов фунтов, но при этом получили заполучили топ-игрока в центр поля.

На второй позиции расположился Коул Палмер, сменивший в прошлом году «Манчестер Сити» на «Челси». Тройку замыкает Алексис Макаллистер, которого в 2023-м подписал «Ливепуль».

Дальше в топ-10 идут Микки ван де Вен, Давид Райя, Росс Баркли, Кай Хаверц, Гульермо Викарио, Пау Торрес и Мохаммед Кудус.