​«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Гринвуда

Нападающий Мэйсон Гринвуд вряд ли получит ещё один шанс в «Манчестер Юнайтед». Всё идёт к тому, что после завершения срока аренды в «Хетафе» «красные дьяволы» попытаются продать футболиста.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед» запросит за Гринвуда около 40 миллионов фунтов (46,5 миллиона евро). Фаворитом в борьбе за 22-летнего форварда является «Атлетико».

Кроме того, Гринвуда слухи связывают с «Барселоной», «Ювентусом» и клубами Саудовской Аравии.

В 33 матчах сезона 2023/2024 Мэйсон Гринвуд забил 10 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров.